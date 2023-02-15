Adıyaman'da 25 yakın akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe 99 depreminde yaşadıklarını anlattı''Hanım bir tokat attı...''

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremler, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep oldu. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman olarak kaydedildi. 'Kahtalı Mıçe' olarak tanıdığımız Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı...

''ALLAH BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN''

Depreme Adıyaman'da yakalanan Kahtalı Mıçe lakaplı Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan, bu depremde 25 yakınını kaybettiğini açıkladı. A Haber'e konuşan Mıçe, "Kahta'da 8 tane apartman çöktü. Yaralılar var. Cenaze de çok. Bu ölenlerin hepsi bizim insanlarımız, kendi yakını kaybetmek de aynı. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın'' sözleri ile üzüntüsünü dile getirdi.

''YAPIYORLARSA SAĞLAM YAPI YAPSINLAR''

Ünlü sanatçı köylerdeki son durumu ise şu sözleri ile açıkladı: ''Ben bugün Adıyaman'a gittim. İnan ki mecbur kalmasam gitmem. Yani insanın otomatikmen psikolojisi bozuluyor. Sağına bakıyorsun çökmüş, soluna bakıyorsun çökmüş. Gerçekten yapıyorlarsa sağlam yapı yapsınlar.''

1999 DEPREMİNİ ANLATTI

1999 depremini de yaşayan Mıçe, "İstanbul'da çocuklarımla evdeydim. Avcılar'da oturuyordum. Ev gitti. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. Biri sürü insan öldü. Benim küçük oğlum şoka girdi. Hanım bir tane tokat attı. Çocuk ağlamaya başladı. Kendine geldi." İfadelerini kullandı. Sanatçı Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

