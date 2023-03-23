Adıyaman Gölbaşı'nda hayatın normale dönmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun koordinatör vali olarak görev aldığı ilçede depremin ilk gününden itibaren Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Ordu'nun Altınordu Belediyesine bağlı ekiplerce yoğun mesai harcanıyor.

Depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik veren ekipler, altyapı onarımından enkaz kaldırmaya, insani yardımdan barınmaya kadar farklı konularda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. İstanbul Esenler Belediyesi ile Türkiye genelinden çeşitli yardım kuruluşlarının gönderdiği yardım malzemeleri de Tokat Valiliğinin koordinasyonunda afetzedelere ulaştırılıyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, Esenler Belediyesinin katkılarıyla yapımına başlanan bin hanelik birinci etap konteyner kentin altyapı çalışmalarının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

İkinci ve üçüncü etap konteyner kentler için de planlamalar yaptıklarını belirten Hatipoğlu, kırsal kesimde yaşayanlara da bireysel konteyner tahsisine başladıklarını bildirdi.

Hatipoğlu, ilçede enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 40'a yaklaştıklarını, altyapı çalışmalarında da önemli mesafe kat ettiklerini kaydederek, şöyle dedi:

"İçme suyu şebekesinde büyük hasar söz konusuydu. Tamir ve bakım ekiplerimiz çok hızlı bir çalışma içindeler. Şu anda şehrin yüzde 80 oranında içme suyu sağlanıyor. Doğal gazda da peyder pey çalışmalar devam ediyor. Doğal gaz belli noktalarda verilmeye başladı. Elektrik sorununu en başta çözmüştük. Bu anlamda altyapıyla ilgili özellikle sağlıklı içme suyu anlamında çalışmalarımız şehrin tamamına su verilinceye dek devam edecek. Devletimizin tüm gücü, imkanı ve hamiyetperver halkımızın verdiği yardımlarla Gölbaşı'nı ve bölgeyi ihya etmeye çalışıyoruz."

14 NOKTADA İFTAR VERİLİYOR

Numan Hatipoğlu, ramazan ayı için de gerekli planlamaları yaptıklarını vurgulayarak, gıda dağıtımının yanı sıra iftar ve sahura yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ramazanın manevi iklimini en uygun şekilde yaşatmayı hedeflediklerini dile getiren Hatipoğlu, 14 ayrı noktada iftar verdiklerini aktardı.

Hatipoğlu, çocuklar ve gençlerde depremin izlerinin silinmesi ve eğitim faaliyetlerinin aksamaması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer yandan gençlerimizi ve çocuklarımızı depremin olumsuz etkilerinden korumak için psikososyal etkinliklere başladık. İki ayrı noktada gençlerimize ve çocuklarımıza psikososyal destek veriyoruz. Ayrıca kütüphane ortamı da oluşturuyoruz. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizi de şehir merkezinde özel bir alan oluşturup dershane imkanına kavuşturacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Gençlerimiz, depremin etkilerini en az hissedecekleri noktada ders çalışmaya başlayacaklar inşallah."

