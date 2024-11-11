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Adıyaman'da 20 bin dekar alanda üretilen narda hasat dönemi

AA AA
11.11.2024 11:10
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Adıyaman'da 20 bin dekar alanda yetiştirilen narın hasadına başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kentte geçen yıl 19 bin 214 dekarda üretilen 43 bin 159 ton nardan 431 milyon 590 bin lira gelir elde edildi.

Bu yıl da hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri sabahın erken saatlerinde özenle topladıkları narları büyük bir titizlikle paketleyerek ihraç edilmeye hazır hale getiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, kentte 20 bin dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Bu seneki rekoltenin geçen yıla eşdeğer olmasının beklendiğini ifade eden Kıyas, şöyle devam etti:

"Aslında her sene ekim alanlarımız artardı ancak deprem nedeniyle bu sene çiftçilerimiz biraz kendileriyle ilgilendikleri için çok fazla artış olmadı. Önümüzdeki süreçte nar ekili alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Adıyaman narının ihraç edildiğini, başlıca pazarlarının Almanya ve Rusya olduğunu aktaran Kıyas, "Adıyaman narını diğer illerden ayıran en önemli özelliğimiz organik olması. Bu yüzden de ihracatta ön planda yer alıyoruz." dedi.

Narın, Adıyaman için önemine dikkati çeken Kıyas, "Nar ilimizde gittikçe gelişen bir ürünümüz. Şu an nar yetiştiriciliğinde 13'üncü sırada yer alıyoruz. Soğuk hava depolarımız yeteri kadar var. Üreticilerimiz narlarının bir kısmını orada muhafaza edecekler." diye konuştu.

ÜRETİCİ NARDAN MEMNUN

Üreticilerden Halil Gürsoy ise 13 yıldır nar üreticiliği yaptığını söyledi.

Narların Avrupa'dan talep gördüğünü aktaran Gürsoy, "Ben bu bahçeyi 13 yıl önce kurdum. 3 yılın ardından ürün almaya başladık. Yaklaşık 5 yıldır da 200 tonun üzerinde ürün topluyoruz. Avrupa, narlarını bizlerden almakta. Bizler de böyle ihracat yaptığımız için mutlu oluyoruz. Elimizden geldiği kadar üretimlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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