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Adıyaman'da 5 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

21.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 5 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre farklı mahallelerdeki 5 ev karantinaya alındı.

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