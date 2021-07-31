Adıyaman'da anız yangını ağaçlığa sıçradı, 50 dönüm alan zarar gördü

Adıyaman'da dere yatağında çıkan anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi Çırçır dere yatağında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay, yangın alanına gelerek elinde bulunan ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulundu.

Kolay, yangında etkilenen kaplumbağayı bölgeden çıkararak doğal ortamına bıraktı.



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