Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, yanındaki bıçakla Çekim'i yaralayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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