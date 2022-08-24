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Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

24.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Çekim (64) ile B.D. (19) arasında dün Yeni Mahalle'de bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, yanındaki bıçakla Çekim'i yaralayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Çekim, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adıyaman'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

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