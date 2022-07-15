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Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

15.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Yıldız idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Kuyulu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Adıyaman şarampol yaralı

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