Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Yıldız idaresindeki 06 BL 8771 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Kuyulu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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