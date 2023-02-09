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Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Karabük UMKE, 112 ve AFAD ekipleri, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Caddesi Demir Apartmanı'nı tarayan ekipler, enkazdan ses geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza'yı depremden yaklaşık 65 saat sonra kurtarmayı başardı.

Enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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