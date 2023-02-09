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  4. Adıyaman'da enkaz altında kalan aynı aileden 4 kişi 65 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da enkaz altında kalan aynı aileden 4 kişi 65 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da enkaz altında kalan, aynı aileden 4 kişi, 65 saat sonra çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden İHH Arama Kurtarma ekibi, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarındaki bina enkazında bir aileden 4 kişi, olduğunu tespit etti.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerce bulundukları yerden 65 saat sonra kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

HATAY'DA 1 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ Arama Kurtarma ve Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından Hatay Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde, enkaz altında bulunan Kerem Cem Temizkan (17) saat 19:20'de kurtarıldı. Temizkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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deprem

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