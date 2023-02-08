Adıyaman'da enkazdan kurtarılan aynı aileden 3 kişi İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu yaralananlar İstanbul'daki hastanelere getirilmeye devam ediyor.

Dün akşam 45 saat sonra evlerinin enkazından çıkarılan Servet Toprak, eşi Kadriye Toprak ile oğulları Abdulmelik Toprak, ilk müdahalelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ailenin yakınlarından Ayşe Sarıdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakınlarının bilincinin açık olduğunu söyledi.

Yaralıların son durumlarını henüz bilmediklerini dile getiren Sarıdoğan, "Kırk beş saat sonra enkazdan çıkarıldılar. Buraya gönderdiler. İlk müdahaleden sonra bizi bilgilendirecekler." dedi.

Bölgede olan yakınlarının 3 kişinin ailenin kurtarılmalarını sağladıklarını anlatan Sarıdoğan, enkaz altındaki diğer yakınları için yardım talep etti.

