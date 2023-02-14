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Adıyaman'da enkazdan yaralı çıkan yaşlı çiftin tedavileri Tekirdağ'da sürüyor

14.02.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da evlerinin yıkılması sonucu yaralanan Mehmet (70) ve Elif İlgin (75) çiftinin tedavileri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Konuklu köyünde ikamet eden 7 çocuk ve 20 torun sahibi İlgin çiftinin evleri "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkıldı.

Enkazdan yaralı olarak çıkan İlgin çifti, tedavi için Çorlu'ya getirildi.

"KURBAN OLURUM ALLAH'A, ALLAH BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞIŞLADI"

Elif İlgin, AA muhabirine deprem gecesi sarsıntı ve korkuyla uyandıklarını söyledi.

Eşiyle birlikte evden çıkmaya çalışırken depremin şiddetinden dolayı savrulduklarını ifade eden İlgin, bu sırada üstüne duvarın yıkıldığını belirtti.

Kendine geldiğinde eşine seslendiğini ve göremediğinde korktuğunu belirten Elif İlgin, eşinin bir kat aşağıya düştüğünü ve bu durum karşısında dehşete kapıldığını anlattı.

Elif İlgin, yıkılan evlerinden kendi çabalarıyla çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben Allah'a yalvardım. Üstüme duvar devrildi ve hiç kalkamadım. Allah'ım bana güç kuvvet ver, dedim. Eşime seslendim, sesi geldiğinde sevindim. Çok şükür baktım konuşuyor. Ölseydi ben ondan önce ölürdüm. Eşime elimi uzattım ve daha sonra onu kucakladım. Elini tuttuğumda duygulandım. Kurban olurum Allah'a, Allah bizi birbirimize bağışladı. Allah yardım etti. Kendimiz çıktık, yalın ayak yürüyerek gittik."

Elif İlgin, deprem anında belinin kırıldığını hissetmediğini ve o halde eşini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını kaydetti.

Köyünün depremden fazlasıyla etkilendiğini anlatan Elif İlgin, evlerinin durumunu gören komşularının, kendileri için "Bunlar nasıl kurtuldu?" dediklerini öğrendiğini aktardı.

Mehmet İlgin ise deprem anını hatırladığında duygulandığını ve kimsenin böyle bir durumu yaşamaması için dualar ettiğini ifade etti.

İlgin, eşi kendisine yardım elini uzatmamış olsa tek başına asla oradan çıkamayacağını vurguladı.

Oradan kurtulmalarının bir mucize olduğunu aktaran İlgin, kötü bir felaketi geride bıraktıklarını dile getirdi.

Çiftin tedavileriyle ilgilenen ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ortopedi ve travmatoloji doktoru Mehmet Fatih Erol da kısa süre içerisinde çifti taburcu etmek için çalıştıklarını kaydetti.

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