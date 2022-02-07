Adıyaman'da evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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