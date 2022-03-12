Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da 3 Suriye uyruklu karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Altınşehir Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli İbrahim İ, Vefa R. ve Eya İbrahim A. evlerinde yarı baygın bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 Suriye uyruklu tedavi altına alındı.



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