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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

06.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekiplerce toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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