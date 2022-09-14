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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

14.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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