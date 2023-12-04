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Adıyaman'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

04.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'da bir kişiye silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adıyaman'da silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabanca ile bir şahsa ateş etti.

O sırada tabancadan çıkan mermi bir iş yerinin önündeki bavula isabet etti.

Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde, henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin yanında bulundurduğu tabancayı belinden çıkararak ateş etmesi ve o sırada başka bir şahsın elinden tutarak engellemeye çalışması görülüyor.

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Adıyaman silahlı saldırı

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