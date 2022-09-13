Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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