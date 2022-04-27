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Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

27.04.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen İ.E'yi yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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