Adıyaman'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda PKK üyesi olduğu öne sürülen D.D. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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