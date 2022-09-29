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Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

29.09.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Yeşilyurt köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

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