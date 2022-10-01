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Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

01.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, iki farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Ekim Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:15
Öğle
12:22
İkindi
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Akşam
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Yatsı
19:33

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Cumartesi

Zeynep Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
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