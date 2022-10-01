Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, iki farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

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