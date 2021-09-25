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Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

25.09.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Berk idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Mahalle'de Ukrayna uyruklu Liudmyla Çetinkaya idaresindeki AL 3020 EK yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman

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