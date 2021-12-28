Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz