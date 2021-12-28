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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

28.12.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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