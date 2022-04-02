Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler Kahta-Adıyaman kara yolunda 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.



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