YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

02.04.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler Kahta-Adıyaman kara yolunda 01 D 5848 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyorGenç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor
İstinaf, eski uzman çavuş Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun bulduİstinaf, eski uzman çavuş Musa Orhan'a verilen 10 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:36
İkindi
16:09
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Bilen Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Kahta
Güneş Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.