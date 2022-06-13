Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.A, A.C. ve D S.D. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.



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