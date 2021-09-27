Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslerde düzenledikleri operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, M.T.A. ve M.Ö.Ç. sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.



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