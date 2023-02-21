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Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı:

21.02.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin 199 ölü muayenesi yaptıklarını belirterek, "Kimliği meçhullerle ilgili şimdiye kadar 387 aile başvurdu. Bunlardan 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine teslim ettik." dedi.

Aslıyüksek, Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Adli Tıp Kurumu olarak İstanbul merkez 13 grup başkanlığı ve 81 ildeki adli tıp şube müdürlükleriyle ilk günden itibaren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesinde faaliyet yürüttüklerini anlatan Aslıyüksek, 11 ilde 454 personelin konuyla ilgili çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşanmasından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Aslıyüksek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Adli Tıp Kurumu olarak 38 bin 199 ölü muayenesi yaptık. Kimliği meçhullerle ilgili şimdiye kadar 387 aile başvurdu. Bunlardan 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine teslim ettik. Hüviyeti meçhul cenazelerle ilgili yakınını kaybedenlerin, ilgili başsavcılıklara, ilçelerdeki savcılıklara, Adli Tıp Kurumunun İstanbul merkez ve şube müdürlüklerine başvurup ağız içi sürüntü örneği veya kan vermesini öneriyoruz."

"PARMAK İZİ, ÖLÜ MUAYENESİ VE YAKINLARININ TANIK İFADELERİNE GÖRE TESLİM ETTİK"

Kimlik tespiti yöntemi hakkında bilgi veren Aslıyüksek, öncelikle parmak izinin, emniyet ve olay yeri inceleme ekibi tarafından alındığını, adli tıp uzmanlarının ölü muayenesini savcı huzurunda yaptığını aktardı.

"Parmak izi, ölü muayenesi ve yakınlarının tanık ifadelerine göre teslim ettik." ifadesini kullanan Aslıyüksek, tespit yapılamayanlarda ölen kişilerin yakınlarının kan örneği vermesinin önemine dikkati çekti.

Öncelikle cenazelerin birinci derece yakınlarının örnek vermesini istediklerini bildiren Hızır Aslıyüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annesi, babası, çocuğunun örnek vermesi gerekiyor. İkinci öncelik eğer ulaşılamıyorsa, yoksa, erkek cenazede erkek kardeşi, amcası veya dedesi, kadın cenazeyse kız kardeşin örnek vermesini istiyoruz. Daha sonra ise erkek veya kadın cenaze hangisi olursa olsun kardeşi, dayısı, teyzesi ve teyze çocuğunun örnek vermesi. Bizim DNA havuzumuzda, işletim sisteminde mevcut olan DNA havuzuyla eşleştirip en kısa zamanda ailelere cenazelerini teslim etmek istiyoruz."

Hızır Aslıyüksek, Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü binasının gelecek haftaya kadar Adli Tıp Grup Başkanlığına dönüştürüleceğini belirtti.

Aslıyüksek, "Burada hem Adli Tıp Şube Müdürlüğü hem de Grup Başkanlığı olacak. Burada Morg İhtisas Dairesi, Kimya İhtisas Dairesi ve Acil DNA Laboratuvarı açıp en kısa zamanda bu binada hizmet vermek istiyoruz. Bu hafta içinde bitirip pazartesi itibarıyla burada hizmet vermeye çalışacağız." diye konuştu.

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