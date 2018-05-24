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Adnan Oktar'ın iftar sofrası şoke etti! 'Cennet sofrası'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kediciklerden Tülay Kumaşçı ve Didem Ürer 'cennet sofrası' diyerek bu iftar sofralarının fotoğraflarını paylaştılar;

Adnan Oktar kedicikleri ile iftar yaptı. İftardan yansıyan fotoğraflara bakanlar şaşkına döndü.

Kediciklerin aşırı lüks iftar sofrası

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Adnan Oktar ile Kediciklerinin iftar sofrası akılları zorluyor

Adnan Oktar ile Kediciklerinin iftar sofrası akılları zorluyor
Kediciklerden Tülay Kumaşçı ve Didem Ürer 'cennet sofrası' diyerek bu iftar sofralarının fotoğraflarını paylaştılar
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Adnan Oktar kedicikleri ile iftar yaptı. İftardan yansıyan fotoğraflara bakanlar şaşkına döndü.

Adnan Oktar kedicikleri ile iftar yaptı. İftardan yansıyan fotoğraflara bakanlar şaşkına döndü.
İftar masasına dizilen yiyecekler akıl almaz oranda fazla ve çeşitliydi. Kediciklerden biri de bu iftar sofrasına 'Muhteşem cennet sofrası' yorumu yaptı.
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Tülay Kumaşçı ise 'Aşkımla her yer cennet' diyerek iftar görüntülerini ve yemeklerini paylaştı

Tülay Kumaşçı ise 'Aşkımla her yer cennet' diyerek iftar görüntülerini ve yemeklerini paylaştı
İşte kediciklerin iftardan kareler.
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Kediciklerin iftar sofrasında deyim yerindeyse bir kuş sütü eksik.

Kediciklerin iftar sofrasında deyim yerindeyse bir kuş sütü eksik.
Paylaştıkları yemek fotoğraflarında ise kediciklerin takipçileri şaşkına çevirdi.
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Kediciklerden Didem Ürer iftar sofrasını paylaştıktan sonra şu yorumu yaptı :

Kediciklerden Didem Ürer iftar sofrasını paylaştıktan sonra şu yorumu yaptı :
'Hayatımın Anlamı Tek Aşkım ve en sevdiklerimle Muhteşem Cennet sofralarını andıran bir iftardaydık.'
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Kediciklerden Tülay Kumaşçı ise paylaştığı iftar sofrası fotoğraflarının altına şunları yazdı

Kediciklerden Tülay Kumaşçı ise paylaştığı iftar sofrası fotoğraflarının altına şunları yazdı
'Heybetli, canım aşkımla müthiş güzel bir iftar yemeğinde buluştuk. Hepsi birbirinden güzel, asil, kaliteli, değerli arkadaşlarımla Onbir Ayın Sultanı Ramazan ayında daha birçok iftar sofralarında buluşmak dileğiyle. Herkese Hayırlı Ramazanlar dilerim. Aşkımla her yer cennet...'
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Kedicikler her akşam birinde de iftar yapıyorlar.

Kedicikler her akşam birinde de iftar yapıyorlar.
O iftar sofralarından israf ve aşırılık yansıyor.
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İşte kediciklerin verdiği iftarlar...

İşte kediciklerin verdiği iftarlar...
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adnan oktar iftar sofrası

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