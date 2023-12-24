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    4. New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu... "180 yıllık tarihinde ilk defa"

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu... "180 yıllık tarihinde ilk defa"

    24.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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    Askeri rütbe sisteminin kullanıldığı New York Polis Teşkilatı'nın Polis Akademisi'nde terfi töreni yapıldı. ABD’deki en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı’nda (NYPD) görevli İdris Güven, 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine getirilerek NYPD’de şimdiye kadar bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu.

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu... "180 yıllık tarihinde ilk defa"

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Polis Akademisi terfi töreni gerçekleştirildi. 19 yıldır teşkilat içinde değişik alan ve mertebelerde görev yapan Güven, NYPD’de, Türkiye’deki polis teşkilatı sisteminde 3. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen yarbay (Deputy inspector) rütbesine getirildi.

    "BİZ DE BURADA VARIZ"

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    Terfi töreninden sonra konuşan Güven, 1978 İstanbul doğumlu olduğunu, 13 yaşından beri ABD’de yaşadığı anlatarak, “Bugün özel bir tören için buradayız. NYPD’nin yaklaşık 180 yıllık tarihinde ilk defa (bir Türk olarak) 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine yükseldim. Çünkü biz de burada artık varız. Benim gibi Türkiye’den gelip, çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş bir insanın Amerika’da bu rütbeye ulaşmış olması da iki ülke ilişkilerinin ne kadar sıcak olduğunun göstergesidir.” dedi.

    EN YÜKSEK RÜTBEYE ULAŞAN TÜRK KÖKENLİ POLİS

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    NYPD’de değişik kademelerde 200’den fazla Türk asıllı polis görev yapıyor. NYPD’nin Cezai Soruşturma Bürosu’ndaki üst düzey emniyet müdürlerinden biri olduğunu belirten Güven, NYPD’de görev alan Türk kökenli yeni polislere de başarılar diledi.

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    2018'de Türkiye'de 4. sınıf emniyet müdürü pozisyonuna denk gelen “kaptan” rütbesi alan ilk Türk vatandaşı olan Güven, terfi ettiği yeni rütbesi ile de şu an NYPD içinde en yüksek rütbeye ulaşan Türk kökenli polis konumunda bulunuyor.

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    NYPD’de Türkiye’deki polis sisteminden farklı olarak ABD'deki askeri rütbe sistemi kullanılıyor. Buna göre Güven, bu rütbe ile yaklaşık 36 bin kişinin bulunduğu NYPD içindeki polislerin yüzde 99,5'inden daha yüksek düzeydeki rütbe diliminde yer alıyor. (AA)

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