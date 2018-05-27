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Adnan Oktar'ın sıra gecesinde Mustafa Keser ve Latif Doğan sahnede

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği sıra gecesinde ünlü türkücüler Mustafa Keser ve Latif Doğan sahne aldı. Doğan, bir ara yanına gelen Oktar'ın elini öpmek istedi

Adnan Oktar'ın sıra gecesinde Mustafa Keser ve Latif Doğan sahnede

Kendi televizyon kanalında yaptığı programla ve kedicikleriyle adından söz ettiren Adnan Oktar'ın geleneksel olarak düzenlediği sıra gecesinde Mustafa Keser, Latif Doğan ve Zekeriya Ünlü sahne aldı.

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SALONA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE GİRDİ

Adnan Oktar sıra gecesinin düzenlendiği salona 'Delalım' şarkısı ile davul zurna eşliğinde davetlilerin yoğun alkışı ile girdi.

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Üçünçüsü düzenlenen sıra gecesinin davetlileri arasında Sevim Egesoy, Türk halk müziğinin ünlü ismi Nur Ertürk, Balık Ayhan, Cüneyt Şentürk yer aldı.

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Latif Doğan, yanına gelen Adnan Oktar'ın elini öpmeye çalıştı.

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BİRLİKTE DÜET YAPTILAR

Gecede sahne alan Latif Doğan'ın mikrofon uzattığı Adnan Oktar 'Yalan Dünya' şarkısına eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar mustafa keser kedicik

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hocam benide al tarikatina
İslamı öcü gibi göstermeyen adam
diğerlerini bilmem ama mustafa keserin şu haline üzüldüm paranın uşağı olmuş bunlar yazık
tencere kapak
yok artıkkkkkk
bunlar hangi kafayı yaşıyorlar
Mustafa Keseri Trt izleyicileri çok sever.:))
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