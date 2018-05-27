Adnan Oktar'ın sıra gecesinde Mustafa Keser ve Latif Doğan sahnede

Kendi televizyon kanalında yaptığı programla ve kedicikleriyle adından söz ettiren Adnan Oktar'ın geleneksel olarak düzenlediği sıra gecesinde Mustafa Keser, Latif Doğan ve Zekeriya Ünlü sahne aldı.

SALONA DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE GİRDİ

Adnan Oktar sıra gecesinin düzenlendiği salona 'Delalım' şarkısı ile davul zurna eşliğinde davetlilerin yoğun alkışı ile girdi.

Üçünçüsü düzenlenen sıra gecesinin davetlileri arasında Sevim Egesoy, Türk halk müziğinin ünlü ismi Nur Ertürk, Balık Ayhan, Cüneyt Şentürk yer aldı.

Latif Doğan, yanına gelen Adnan Oktar'ın elini öpmeye çalıştı.

BİRLİKTE DÜET YAPTILAR

Gecede sahne alan Latif Doğan'ın mikrofon uzattığı Adnan Oktar 'Yalan Dünya' şarkısına eşlik etti.

