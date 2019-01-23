TREND

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

okan.akin okan.akin
HABER  | 23.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, cezaevinden son görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmadı.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 5 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı. Edirne'de F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Adnan Oktar'ın aylar sonra ilk kez görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmadı.

KİLO VERMİŞ

İki farklı fotoğrafı sızan Adnan Oktar'ın saçlarını ve sakallarını kısalttığı gözlerden kaçmazken verdiği kilolarla son hali 'çöktü' yorumlarına neden oldu. Yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Oktar'ın yüzündeki tebessüm dolu ifade dikkat çekti.

adnnn

HAFTALIK 300 TL HARCAYABİLECEK

Verdiği davetlerdeki ihtişam ve lüks yaşantısıyla tanınan Oktar, hesaptaki paradan haftalık olarak en fazla 300 lira harcayabilecek. Oktar'ın, FETÖ firarisi Tuncay Opçin ve tutuklu Mehmet Baransu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürülmüştü. Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edilmişti. Mal varlıklarına el konulan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 6 kamyon tarihi eser, antika ve değerli eşya muhafaza altına alınmıştı. Aramalarda ayrıca 400'den fazla flash bellek, 70 silah, 3 binden fazla mermi ile yüklü miktarda para ve dövize de el konulmuştu.Soruşturma kapsamında, yaşı küçük 15 çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiği, bu çocuklardan ikisinin örgüt üyesi annelerince Oktar'a teslim edildiği öne sürülmüştü. Ayrıca, örgüt içerisinde şarabın yasak olduğu, diğer alkol türlerinin tüketilmesine ise müsaade edildiği bildirilmişti.

oktar

ZENGİN KADINLARI TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLARDI

Kandırılarak örgüte sokulan kadınların ise bu andan itibaren hiyerarşik sınıflara ayrıldığı belirtilmişti. Kadın üyelerin, en üst mevki olan "imam bacı" statüsüne gelebilmeleri için "turnike sistemi" adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandığı, karşı koyanlara ise işkence yapıldığı öne sürülmüştü. Bu zorlamaların ve işkencelerin ise kadınların iradelerini kırıp örgüt elebaşı Adnan Oktar'a sınırsız itaat etmeleri için yapıldığı iddia edilmişti. Örgüte üye eğitim seviyesi yüksek, kültürlü, yakışıklı ve ikna kabiliyeti olan erkeklerin, lüks alışveriş merkezlerinde gösterişli şekilde gezerek tanıştıkları genç kızları ve zengin kadınları tuzağa düşürerek örgüte kattıkları ileri sürülmüştü. Tuzağa düşürülen genç kızlara cariye gözüyle bakıldığı, zengin kadınların ise mal varlıklarının örgüte aktarıldığı iddia edilmişti.

Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!Rus mühendis eski telefonuyla yaptı, dünya şaştı kaldı!
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...
Develer meydana indi! Binlerce kişi izledi…Develer meydana indi! Binlerce kişi izledi…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul adnan oktar Adnan Oktar son hali Adnan Oktar cezaevi

En Çok Okunan Trend Haberler

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Adnan Oktar çöktü! Son hali şaşırttı

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Restoranda skandal görüntü!

Restoranda skandal görüntü!

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Kendini tabanca ile savundu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

İstanbullulara ulaşım müjdesi! Metro ve metrobüs ağı genişliyor

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Ünlü ralliciden milyonluk kaza!

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Sürdüğün saray yaşamlarıyla yanındaki avratlarla beraber olmanın elbet sonu vardı bitti. Burası cennet değil onlarda huri değildi buraaı Türkiye gardaşşşşşşşşşş adamın yürürken altından donunu alırlar ruhun duymaz....
benzeri bu bize yutturuyorlar
iki tane kedicigini versinler ona. kediciklerde özlemistir adoyu. zaten icerdeler ömur boyu.bari keyif yapsinlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...

Develer meydana indi! Binlerce kişi izledi…

Develer meydana indi! Binlerce kişi izledi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor gence büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun’da boş meydana konuştu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

Sesleri duyan polisi aradı! Polis her yerde onu arıyor

Polis her yerde onu arıyor

Tacize tepki gösteren öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmedi

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.