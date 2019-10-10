SPOR

Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, “Mustafa Cengiz’i zor bir dönem bekliyor. Liseci zihniyet hortladı. Seçime götürmek istiyorlar” dedi.

Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Adnan Polat, TGRT Haber spor spikeri Hakan Dede’ye özel açıklamalarda bulundu. Polat, “Başkan Cengiz doğru bildiği yolda yürümeli. Mohaç Savaşı gibi savaş veriyor” diye konuştu.

Şu anda Galatasaray'ın idari yapısında sıkıntı olduğunu belirten Adnan Polat, "Çünkü camia yönetime fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Galatasaray’ın içindeki çok küçük bir azınlık olan ‘liseci zihniyet’ yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım" açıklamasını yaptı.

"YÖNETİMİ ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR"

Yaşananların sportif ve ekonomik aktiviteleri etkilediğini vurgulayan Polat, "Yani Mustafa Cengiz ve yönetimini çok zor bir dönem bekliyor ama ben ona ‘doğru bildiğin yolda devam et’ diyorum. Taraftar burada çok sağduyulu bir duruş sergiliyor ve kulübü, yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu anlamda tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"ALTYAPIDAN FUTBOLCU ŞART"

Polat, Cengiz yönetiminin transfer politikasına ilişkin ise, "Alınan futbolcuların bireysel olarak çok önemli isimler olması önemli ama bunların bir ahenk içinde olup olmaması. Bunu biraz zaman gösterecek. Türk futbolu artık bence büyük paralı transferler yerine altyapıdan futbolcu ve Türk çocukları yetiştirmeye yönelmeli. UEFA Kupası ve Süper Kupa’da oynayanların üç tanesi hariç hepsi Türk’tü. Biz onların hepsini 18, 19, 20’li yaşlarında hem altyapıdan hem de diğer kulüplerden transfer etmiştik" değerlendirmesini yaptı.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Cimbom mesaiye başladıCimbom mesaiye başladı
G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray adnan polat mustafa cengiz Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!

G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!

Aybaba Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı

Aybaba Süper Lig'e döndü! İşte yeni takımı

G.Saray'ın borcu açıklandı!

G.Saray'ın borcu açıklandı!

Flaş gelişme! Aday olmayacak...

Flaş gelişme! Aday olmayacak...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Cimbom mesaiye başladı

Paul Le Guen: Laurent Blanc, Fatih Terim'den önce Galatasaray'dan teklif aldı!

G.Saray'dan gelen teklifi duyurdular!

Eşref Hamamcıoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e sert eleştiri

G.Saray'da sesler yükseldi! Sert eleştiri

G.Saray'ın borcu açıklandı!

G.Saray'ın borcu açıklandı!

Fatih Terim eski yıldızının peşine düştü

Fatih Terim eski yıldızının peşine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.