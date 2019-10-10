Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Adnan Polat, TGRT Haber spor spikeri Hakan Dede’ye özel açıklamalarda bulundu. Polat, “Başkan Cengiz doğru bildiği yolda yürümeli. Mohaç Savaşı gibi savaş veriyor” diye konuştu.

Şu anda Galatasaray'ın idari yapısında sıkıntı olduğunu belirten Adnan Polat, "Çünkü camia yönetime fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Galatasaray’ın içindeki çok küçük bir azınlık olan ‘liseci zihniyet’ yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım" açıklamasını yaptı.

"YÖNETİMİ ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR"

Yaşananların sportif ve ekonomik aktiviteleri etkilediğini vurgulayan Polat, "Yani Mustafa Cengiz ve yönetimini çok zor bir dönem bekliyor ama ben ona ‘doğru bildiğin yolda devam et’ diyorum. Taraftar burada çok sağduyulu bir duruş sergiliyor ve kulübü, yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu anlamda tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.