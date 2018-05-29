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Adnan Polat'tan Mustafa Cengiz'e destek

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

7 yıl aranın ardından bir genel kurula gelen ve Başkan Mustafa Cengiz'e kongrede açık destek veren Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, geleceğe ışık tuttu.

Adnan Polat'tan Mustafa Cengiz'e destek

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Cengiz’in önünde zor bir yolun bulunduğunu dile getiren Adnan Polat, “Borç yükü o kadar yüksek ki nasıl baş edecekler bilmiyorum. Şu anki mali tablolara göre ‘bas parayı al futbolcuyu’ devri sona ermiştir. Takviye yaparken ona göre hareket etmek gerekiyor” dedi.

Galatasaray’da 7 yıl sonra ilk kez bir organizasyona gelerek oyunu kullanan ve Başkan Mustafa Cengiz’e desteğini açık açık dile getiren eski Başkan Adnan Polat, kongreyi değerlendirdi, gelecek konusunda tespitlerini sıraladı.

Polat, seçimin fair-play içinde geçtiğini belirterek, “Dört aday arasında güzel bir yarışma oldu. Genel kurul teveccühünü Mustafa Cengiz’den yana kullandı. Seçimi artık geride bırakmak lazım. Kim seçilirse seçilsin zorlu, meşakkatli bir yol var. Borç yükü yüksek ve bu yük içinde kulübü yönetmek, hele de sportif başarıya oynamak kolay değil” diye konuştu.

Polat, gerek camianın gerekse taraftarın yönetimi desteklemesinin olumlu olduğuna dikkat çekerken, “Mustafa Cengiz’in önünde zor bir yol var. Allah yardımcısı olsun. Borç yükü o kadar yüksek ki nasıl baş edecekler bilmiyorum. Gayrimenkulden gelen paranın yarısı gitti, diğer yarısı ise dövizdeki gelişmeler neticesinde yüzde 20 değer kaybetti. Cengiz’in bu planlamayı yapması gerekiyor. 5 yıllık bir plan yapılabilir. 1-2 sene içinde bu sorunların çözülmesi mümkün görünmüyor. Kulübün borcuna bakıyorsun toplam 500 milyon dolar” ifadelerini kullandı.

Polat, kongreye gelmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

‘Başarı kaçınılmaz’

“Siz de biliyorsunuz 7 sene sonra ilk kez Galatasaray’ın etkinliğine katıldım. Son mali genel kurulda Mustafa Cengiz’in açılışta konuşması ve iç barışa yönelik konuşması önemliydi. O anda bunu iki bin kişiye yakın kongre üyesi ayakta alkışlamıştı. 2011’deki nezaketsizliği ortadan kaldırmak ve kerhen özür anlamına gelen bu tavır sonrası ben de kongreye gelmeye karar verdim.”

Geleceğe dönük tavsiyelerini de sıralayan Polat, “Galatasaray için elbette başarı kaçınılmazdır. Ancak şu anki mali tablolara göre ‘bas parayı al futbolcuyu’ devri sona ermiştir. Burada takviye yaparken ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu sezon belki de 1-2 takviye yapılıp, altyapıdan gençler mutlaka kazandırılmalıdır” dedi.

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Galatasaray mustafa cengiz Spor Toto Süper Lig adnan polat

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