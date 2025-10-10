SPOR

Adnan Polat'tan Nusaybin'e büyük yatırım: Spor ve eğitim merkezi açıldı

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, Polat Vakfı aracılığıyla Mardin Nusaybin'de önemli bir spor ve eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Merkez, bölge gençlerinin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Burak Kavuncu

Galatasaray'ın eski Başkanı, memleketine değer katmaya devam ediyor

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Nusaybin'de hayata geçirdiği Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi ile bölge gençlerine umut oldu. 9 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen açılış törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de katılarak projeye destek verdi. Polat Vakfı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu proje, bölgedeki gençlerin spor yapma imkanlarını artırmanın yanı sıra, onlara kendilerini ifade edebilecekleri ve topluma entegre olabilecekleri güvenli bir ortam sunmayı amaçlıyor.

''HER ÇOCUK İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ''

Açılış töreninde konuşan Adnan Polat, çocukların ve gençlerin ülkenin geleceği için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, Polat Vakfı'nın 'her çocuk için fırsat eşitliği' ilkesinden yola çıkarak bu projeyi geliştirdiğini belirtti. Polat, merkezin sadece sportif ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunacağını ifade etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu anlamlı projeye her türlü desteği vereceğini dile getirdi.

MARDİN 1969 SPOR'U ZİYARET ETTİ

Özbek, Mardin ziyaretinde ayrıca Mardin 1969 Spor'u antrenman sahasında ziyaret ederek futbolculara yeni sezonda başarılar diledi. Bu ziyaret sırasında Mardin Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar ve diğer yöneticiler de hazır bulundu. Özbek'in bu ziyareti, Galatasaray'ın sadece kendi bünyesindeki sporculara değil, aynı zamanda bölgedeki diğer spor kulüplerine de destek olma arzusunu gösteriyor.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da törende yaptığı konuşmada, Polat Vakfı'nın bu projesinin ülke gençliği adına örnek teşkil ettiğini belirtti. Akkoyun, merkezin sporla eğitimi, fiziksel gelişimle zihinsel gelişimi bir araya getirerek gençlere spor yapma imkanının yanı sıra kendini keşfetme ve öz güven kazanma fırsatı sunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile gençleri ve çocukları desteklemek ve geliştirmek için birçok alanda devletin imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Akkoyun, bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi, Nusaybin ve çevresindeki gençler için yeni bir umut ışığı olurken, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Polat Vakfı'nın bölgeye yaptığı bu yatırım, geleceğe yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olarak tarihe geçti. Proje, diğer vakıflara ve spor kulüplerine de örnek teşkil ederek, benzer projelerin hayata geçirilmesine öncülük edebilir.

