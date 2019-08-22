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Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Amazon Ormanları'nda meydana gelen yangınlarla ilgili çağrıda bulundu.

Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

Adriana Lima, Brezilya’nın Amazon Ormanları'nda haftalardır devam eden yangınlarla ilgili mesaj yayınladı.
Lima, doğal afetin üç haftayı geçtiğini ve önlem alınamadığını belirtti.

Ünlü yıldız, "Kimse bir önlem almıyor. Dünyanın en büyük yağmur ormanları alevler altında" dedi. "Doğa anne bize sinirli... Tek yapmamız gereken bir an önce uyanıp hareket geçmek" diye yazdı.

Lima'nın yanı sıra Ricky Martin, Ursula Corbero, Gisele ve Leonardo DiCaprio gibi isimler de önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

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Adriana Lima Adriana Lima orman

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