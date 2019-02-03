Adriano: Beşiktaş'la sözleşmemi uzatmak isterim

Beşiktaş'ta oynayan Adriano Correia, Mayıs ayında bitecek sözleşmesiyle ilgili, "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetin ardından Güven Yalçın ve Adriano Correia karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güven Yalçın, başlarda biraz zorlandıklarını ifade ederken penaltı ve golün ardından açıldıklarını söyledi. Gol yememeleri gerektiğini de belirten Yalçın, "Şansımızı değerlendirdik ve golleri attık. Gol yememeliydik onu da düzelteceğiz" dedi. Shinji Kagawa'yı da değerlendiren Yalçın, "Bize çok katkı sağlayacak. Oyunu yönlendirecek bir oyuncu" dedi. Yalçın, forvet ve sol kanatta iyi oynadığını da söyledi.
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Adriano Correia da mücadeleyi değerlendirdi. Skora bakınca iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Adriano, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4'üncü golden sonra açıldıklarını ifade etti. Sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ilgili açıklama da yapan Adriano, "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim" dedi.
Adriano, Kagawa ile ilgili olarak da kaliteli ve fark yaratan bir oyuncu olduğu değerlendirmesini yaptı.
LJAJIC: KARARI ŞENOL GÜNEŞ VERECEK
Ljajic, çok iyi bir performans gösterdiklerini söylerken ''Çok iyi bir performans ortaya koyduk. Muhtemelen en iyi perofrmasnımızı ortaya koyduk. Bir iyi bir kötü oynamak bize yakışmıyor, bunu süreki olarak yapmalıyız. Bu akşamın performansını süreli olarak sahaya yansıtmamız gerekiyor'' dedi.
Yıldız oyuncu oynadığı pozisyonla ilgili sorulan soruyu da ''Buna karar verecek kişi teknik direktörümüz, o hangi pozisyonda oynanmamı isterse orada oynayacağım. Kagawa ile merkezde, sağda yada solda da oynayabilirim. Karar hocama kalmış'' sözleriyle yanıtladı.
ATIBA: DORUKHAN HARİKA BİR OYUNCU
Atiba, orta sahadaki partneri Dorukhan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte Atiba'nın maç sonundaki açıklamaları...
''Bugün çok öneml bir maçtı. Yeniden kazanmamız gerekiyordu. Ben belki en iyi oyunumuu oynamadım ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Takım olarak kolektif oynadık ve bu galibiyet takımımız için oldukça önemli.''
''Bir çok kez dile getirdim, Dorukhan harika bir oyuncu. Günden güne üstüne koyuyor, iş ahlakı yüksek. Takım için için çok önemli bir konuma geldi. İş ahlakı da çok iyi, iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum.''
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