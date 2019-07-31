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AEK 0 - 0 Medipol Başakşehir (Hazırlık maçı)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 31.07.2019 23:07 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile 0-0 berabere kaldı.

AEK 0 - 0 Medipol Başakşehir (Hazırlık maçı)

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Medipol Başakşehir, Mert Günok, Junior Caicara, Aziz Eraltay, Aurelien Chedjou, Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli 11'iyle başladı.

AEK ise Barkas, Paulinho, Vranjes, Chygrynskiy, Lopes, Simoes, Simao, Verde, Geraldes, Mantalos ve Klonaridis 11'iyle sahada yer aldı.

İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Medipol Başakşehir, Robinho, İrfan Can ve Visca ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.

Ev sahibi AEK de golcüsü Klonaridis ile iki net fırsatı kaçırdı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte ilk değişiklik 46'ncı dakikada Robinho'nun yerini Mossoro'ya bırakmasıyla geldi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında etkili olan Medipol Başakşehir'in atakları sonuç vermedi.

Pozisyon açısından kısır geçen ikinci yarıda iki ekibin karşılıklı baskısı sonuç vermeyince maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Medipol Başakşehir'de sahada 90 dakika mücadele eden tek oyuncu ise kaleci Mert Günok oldu.

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Medipol Başakşehir aek

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