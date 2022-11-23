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AFAD'dan Düzce depremine ilişkin açıklama:

23.11.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı deprem yaşandığı bildirildi.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla, en büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de 1'i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 10 bin adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 mobil koordinasyon tırı ile 1 sosyal çalışma tırı sevk edilmiştir."

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