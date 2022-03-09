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AFAD'ın insani yardım tırları Ukrayna, Moldova ve Romanya'da

09.03.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'ın 23 tır yardım malzemesinin bölgeye ulaştığı, bir tırın ise Ukrayna'ya doğru yola çıktığı duyuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 23 tır insani yardım malzemesinin şu ana kadar Ukrayna, Moldova ve Romanya'da yetkililere teslim edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için gönderilen ve gıda, hijyen malzemesi, battaniye, yatak ve çadırdan oluşan 23 tır yardım malzemesinin bölgeye ulaştığı, bir tırın ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım tırında 3 bin 536 gıda kolisi, 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 930 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 4 bin 416 battaniye bulunduğu aktarılan açıklamada, AFAD-AB Sivil Koruma Mekanizması eş güdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 tırın da bugün Ukrayna'nın Lviv kentine hareket etmesinin planlandığı kaydedildi.

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