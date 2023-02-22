Afetzede üniversiteliler derslerine kütüphaneden bağlanabilecek

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulunun 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin çevrim içi yapılmasına karar verilmesiyle, Kırklareli Valiliğince üniversite öğrencilerinin mağdur olmaması için çalışma başlatıldı.

Deprem nedeniyle kente gelen afetzede öğrencilerin, çevrim içi derslerine katılabilmeleri amacıyla İl Halk Kütüphanesi'nde 100 kişi kapasiteli alan tahsis edildi.

Afetzede öğrenciler, bir yandan özel donanımlı bilgisayarlar ile çevrimiçi derslerine katılabilecek, diğer yandan da dersliklerden faydalanabilecek.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilal Sıcak, AA muhabirine, afetzede öğrencilere de yardımcı olmak için çalıştıklarını onlar için alan oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için kütüphanenin bir katının afetzede öğrencilere tahsis edildiğini aktaran Sıcak, öğrencileri kütüphane imkanlarından yararlanmaya davet etti.

Öğrencileri kütüphanede misafir etmekten onur ve gurur duyacaklarını belirten Sıcak, "Depremzede öğrencilerimizin buradan çevrimiçi eğitim alabilmeleri için salonumuzu onlara ayırdık. Onları burada ağırlayacağız. Depremzede vatandaşlar sabah 08.30'dan akşam 22.00'ye kadar ders çalışabilirler, kitap okuyabilirler, internet desteli imkanlardan yararlanabilirler. Evlerindeki rahatlığa ulaşabilirler. Sadece onlara açtığımız alanlar değil, daha ihtiyaç olması halinde 4 katımızda da aynı imkanlar mevcut. Yeter ki gelsinler." diye konuştu.

