YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

18.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistanlı 227 düzensiz göçmen, uçakla Çanakkale Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri koordinesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 227 düzensiz göçmen, Afganistan'a yapılan charter uçak seferiyle sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu"nun sökümüne başlandı
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandıEski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
İzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar ettiİzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Afganistan

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:38
Öğle
13:20
İkindi
17:18
Akşam
20:53
Yatsı
22:41
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.