Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistanlı 227 düzensiz göçmen, uçakla Çanakkale Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri koordinesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 227 düzensiz göçmen, Afganistan'a yapılan charter uçak seferiyle sınır dışı edildi.



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