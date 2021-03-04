SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

04.03.2021 18:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

Danimarka ve Afganistan uyruklu Wahid Faghir, henüz 17 yaşında olmasına rağmen geleceğin Ibrahimovic’i olarak adlandırılıyor. 1, 85 boyundaki santrafor Faghir, güçlü fiziğinin yanında büyüleyici tekniğiyle sık sık ülke futbolunun gündemine geliyor. En son, Avrupa ekipleri; Afgan kökenli futbolcuyu kadrolarına katabilmek için rekabete girişti. İlk teklif ise Leicester City’den. İşte detaylar…

Kuzey Avrupa’da etkileyici hücum oyuncuları yetişmeye devam ediyor. O futbolculardan sonuncusu, Afgan kökenli bir aileye mensup Wahid Faghir. Danimarka / Velje doğumlu Faghir, futbola doğup büyüdüğü kentin takımı Velje Boldklub’da başlamış.

2019 yılında, küçük yaşına rağmen 19 yaş kategorisinde oynadığı oyun, kulüp yönetiminin dikkatini çekince; Wahid 1 yıl sonra profesyonel sözleşmeyi imzalamış. Bu yıl, Danimarka Süper Ligi’nde oynadığı futbol; Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Wahid için Afganistanlı Zlatan Ibrahimovic benzetmesinde de bulunuyorlar.

UEFA LİSTESİNE GİRDİ

Tam adı Wahidullah Faghir olan futbolcu, 2021 yılı için UEFA’nın geleceği parlak 50 futbolcu listesine girdi. Buna ek olarak, Danimarka Süper Ligi’nde bu yıl 21 maça çıkıp 5 gol, 2 asist yapması; futbolcuyu Kuzey Avrupa özelinde bilinir hale getirdi. Velje taraftarı, Wahid için “Afgan Ibrahimovic” diyor.

HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI

Danimarka futbolunun en üst liginde oynayan Wahid için teklifte bulunan çok sayıda kulüp var. Bu ekiplerin ilki Leicester City. İngiliz ekibi, Wahid’in profesyonel sözleşme imzaladığı gün Velje’ye 1 milyon Pound teklif etti. Kulüp ise, henüz 17 yaşındaki futbolcunun ilerleyen süreçte daha fazla değerleneceğini düşünüp bu teklifi reddetti. İtalyan Calcio Mercato’nun haberine göre, bir gün Real Madrid’de forma giymek istediğini dile getiren Wahid, “Sanırım 1 veya 2 yıl içinde denizaşırı ülkelere gideceğim. Real Madrid’de oynamayı çok isterim. Çocukluk hayalim.” dedi.

Wahid’i aktif olarak takip eden kulüplerin arasında Wolverhampton, Ajax, Leicester City ve bazı İtalyan kulüplerinin olduğu söyleniyor. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Alex Telles geri dönüyor!Alex Telles geri dönüyor!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Flaş karar! Kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Sumudica ile yollar ayrıldı

Sumudica ile yollar ayrıldı

Pelkas'ın bonservis bedeli belli oldu

Pelkas'ın bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçeli Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

Fenerbahçeli Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de olay Caner Erkin kararı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

''Uzaydan bile penaltı!''

''Uzaydan bile penaltı!''

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Diğer Haberler

Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

Afganistanlı Ibrahimovic Avrupa kulüplerinin radarında

UEFA, Ibrahimovic'e ırkçılık nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacak

Ibrahimoviç'e ırkçılık yapan takım yargılanacak

Alex Telles'in eski takımı Inter'e transfer olacağı iddia edildi

Alex Telles geri dönüyor!

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Eski NFL oyuncusu Louis Nix, ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olan eski sporcu ölü bulundu!

CAS, İran Judo Federasyonuna verilen süresiz men cezasını bozdu

CAS, süresiz men cezasını bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.