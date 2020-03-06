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Afili Aşk 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ayşe gerçekten hamile mi? Afili Aşk 36. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 02:18 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisini 37. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk'ın yeni bölümünde Kerem'in kaderini Ayşe belirliyor. Ceyda ile evlenmek istemeyen Kerem'e Ayşe yardım ediyor. Hamile olduğunu açıklayan Ayşe herkesi şoke ediyor. Kerem, Ayşe'nin yalan söylediğini düşünürken, gerçekleri öğrenince sevinçten bayılıyor. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 37. yeni bölümüyle 12 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Afili Aşk yeni bölümde, Ayşe'nin hamilelik haberi herkeste büyük bir şok etkisi yaratıyor.

AFİLİ AŞK'TA AYŞE HAMİLE Mİ?

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ceyda ile evlenmek üzereyken vazgeçen Kerem, kaçma planları yapıyor. Soluğu Modamu'nun atölyesinde alan Kerem burada Ayşe ile karşılaşıyor.

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Kerem'in ve Ayşe'nin yokluğunu farkeden aileler ise harekete geçiyor ve onların atölyede olacaklarını düşünüyor. Tam da tahmin ettikleri şey başlarına geliyor ancak bir farkla... Ayşe, Kerem'den hamile olduğunu ve bu nedenle Ceyda'yla evlenemeyeceklerini söylüyor. Bunun şaka olduğunu düşünen Kerem, Ayşe'den gelen itirafla hayatının şokunu yaşıyor. Peki şimdi ne olacak?

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Afili Aşk yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

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AFİLİ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Kerem'in ağzından çıkacak ismi beklerken, Kerem'in kararı Ayşe'yi alt üst eder. Kerem'in aklından geçenleri kimse bilmese de, Ayşe'nin Kerem'i kaybetmeye niyeti yoktur. Ayşe Kerem'i geri kazanmak için akılları durduracak bir planı uygulamaya başlar. Ancak önüne Ceyda engeli çıkacaktır. Ayşe'nin hazırladığı aşk dolu büyük ikna planı işe yarayacak mı?

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Dizinin 36. bölümüne ünlü oyuncular Buket Dereoğlu ve Murat Onuk konuk oldu. Ceyda'nın annesi Feriha'yı Buket Dereoğlu canlandırırken, Murat Onuk ise babası Rauf karakterine hayat verdi.

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