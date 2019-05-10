Afili Aşk dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu!

ARC Yapım ile Fatih Enes Ömeroğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştıkları, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin olduğu dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan yazıyor.

Çekimlerine başlanan ve yaz başı ekrana gelmesi planlanan romantik komedi 'Afili Aşk' kadrosu ve karakterleri belirlendi. İlk tanıtım filminin yayınından sonra izleyicileri heyecanlandıran yepyeni dizi çok yakında ekrana geliyor.

Afili Aşk dizisi kadrosunda, Şansımı Seveyim sinema filmi ve Seviyor Sevmiyor dizisi ile hatırladığımız, sonrasında Cengiz Bozkurt’un yönettiği ikincikat’ın Closer – Sevgi Neden Yetmez? Tiyatro oyunu ile popülerliğini koruyan Zeynep Tuğçe Bayat yer alıyor. Ceyda karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, dizide Kerem karakterine olan gizli aşkını saklayan iş arkadaşını canlandıracak. Kerem karakterinin annesinin gözdesi olan Ceyda, dizide önemli bir yere sahip. Ceyda’nın aşkı Kerem’in dikkatinden kaçacak mı?

Dizinin kadrosunda ayrıca, Kanal D’nin 'İnsanlık Suçu' dizisinde Gökhan karakteri ile hatırladığımız Serkay Tütüncü de yer alıyor. Dizide Volkan karakterini canlandıracak olan oyuncu, Kerem karakterinin en yakın arkadaşı ve suç ortağıdır. Volkan iyimser, rahat, neşeli biridir. Hayali kendine kahve dükkanı açmaktır. Bakalım bu hayalini gerçekleştirebilecek mi?

