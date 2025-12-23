MAGAZİN

25 kilo vermişti! Bergüzar Korel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Annem Ankara' dizisiyle ekranda olan Bergüzar Korel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sıkı bir diyet ve sporla 25 kilo veren Korel'in pozları sosyal medyada beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vererek fit haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkı diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yiyen Korel, geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

YORUM YAĞDI

Bergüzar Korel'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'çok iyi görünüyor', 'baya fit', 'çok şık ve güzel', 'farklı bir aurası var' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bergüzar Korel diyet yaparken süt ürünleri, şeker ve glüteni hayatından çıkardığını açıklamıştı.

Korel, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptığını söylemişti.

