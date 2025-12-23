25 kilo vermişti! Bergüzar Korel son pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Son olarak 'Annem Ankara' dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, 25 kilo vererek fit haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkı diyet ve spor programını aksatmayan oyuncu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yiyen Korel, geceden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

YORUM YAĞDI

Bergüzar Korel'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'çok iyi görünüyor', 'baya fit', 'çok şık ve güzel', 'farklı bir aurası var' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bergüzar Korel diyet yaparken süt ürünleri, şeker ve glüteni hayatından çıkardığını açıklamıştı.

Korel, günlük rutininde 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme egzersizleri yaptığını söylemişti.