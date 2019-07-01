Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin evlilik oyunu ortaya çıkıyor mu? Afili Aşk 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 4. yeni bölümüyle 3 Temmuz Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK 4. BÖLÜM KONUSU

Kerem ve Ayşe, Ayşe'nin ailesinin evinde kalınca ortalık karışıyor. İhanet haberleri sonrasında Kerem ve Ayşe oynadıkları evlilik oyununu itiraf etmek zorunda kalıyor.

Kerem'in ihanet haberleri kısa sürede yayılmaya başlıyor. Haberi duyan Ayşe'nin ağabeyleri küplere biniyor. Söyledikleri yalanla başları derde giren Kerem ve Ayşe bu yalanı devam ettiremiyor. Kerem'in daha ilk günden Ayşe'yi aldattığını duyan Muhsin ise ondan duyacağı itirafla şoka giriyor.

Kerem ve Ayşe gerçekleri itiraf etmeye karar veriyor! Peki şimdi ne olacak? Bu evlilik oyunu nasıl son bulacak? Ayşe ve Kerem cephesi bu duruma nasıl tepkiler verecek?

Kerem, Ayşe'yi sinirlendirmek için canla başla uğraşır. Fakat Ayşe tavrından ödün vermez. Evin ilaçlanması sonucunda bir gece dışarda kalmak zorunda kalan ikili Ayşe'nin ailesinden onlarda kalmaları yönünde baskı görür. Kerem her ne kadar orada kalmak istemese de bu davete evet demek zorunda kalır. Aynı odada kalan Ayşe ve Kerem sırlarını saklayabilecek mi?