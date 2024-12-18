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  4. Afişte vardı tanıtımdan silindi! O yarışmacının Survivor kadrosundan çıkarıldığını iddia edildi!

Afişte vardı tanıtımdan silindi! O yarışmacının Survivor kadrosundan çıkarıldığını iddia edildi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 20:48
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Merakla beklenen Survivor kadrosu ve yayın tarihi açıklanmıştı. 1 Ocak günü seyirciyle buluşacak olan yarışmanın afişi geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Afişte yer alan bir yarışmacının tanıtımda gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı. Birçok kullanıcı o ismin kadrodan çıkarıldığını iddia etti.

Afişte vardı tanıtımdan silindi! O yarışmacının Survivor kadrosundan çıkarıldığını iddia edildi!

Survivor 2025 sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı merakla beklenen yni sezon Survivor kadrosunu ve yayın tarihini tanıtımla duyurdu.

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1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

TANITIMDAN SİLİNDİ! ŞAŞIRTAN İDDİA...

Acun Ilıcalı tanıtımı yayınlanmadan önce Survivor 2025 kadrosuna ait olduğu belirtilen bir afiş sızdırılmıştı. Bu afiş tamamen doğru çıkarken afişte yer alan Hikmet'in tanıtımda yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

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Himet kostümüyle fotoğraf paylaşmıştı ve Ağabeyi de Survivor'a katılacağına dair bir video yayınlamıştı fakat Hikmet tanıtımda yer almadı. Hikmet'in para konusunda anlaşamadığı iddia ediliyor.

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Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi... Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...
Anahtar Kelimeler:
survivor
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