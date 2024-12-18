MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor tanıtımında giydiği kıyafet olay oldu! Ayşe Yüksel'e yorum yağdı bakın yarışmacı nasıl cevap verdi...

Survivor tanıtımında giydiği kıyafet olay oldu! Ayşe Yüksel'e yorum yağdı bakın yarışmacı nasıl cevap verdi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 17:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2025 kadrosu ve yayın tarihi açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıları yayınladığı tanıtımla duyurdu. Daha önce iki kez katılan Ayşe Yüksel bu yıl da Survivor'da mücadele edecek. Şimdiden gündem olmayı başaran Yüksel'in tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu.

Merakla beklenen Survivor 2025'in kadrosu ve yayın tarihi sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri duyurdu.

kimse-beklemiyordu-survivora-bom

1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı

survivor-2025-kadrosu-aciklandi

GİYDİĞİ KÜRK GÜNDEM OLDU!

Survivor'ın 2020 ve 2022 sezonlarında mücadele eden ve hafızalara kazınan sevilen ismi Ayşe Yüksel de bu yıl Survivor'da yarışacak isimlerden biri oldu. Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtımda kürk giymeyi tercih eden Ayşe Yüksel'in kıyafeti gündem oldu.

GfEqzcGWcAA0Wvv

Sosyal medyada birçok kullanıcı yarışmacının kürkünü yorumsuz bırakmadı. Yüksel de Instagram hesabından kürkünü paylaşarak link verdi.

GfFIHL-WIAAAyKq

Sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Asgari ücret için '25 bin TL hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

Önce İtalya şimdi de Polonya! Skandal 'vize' kararları devam ediyor: "Okuluma devam etmek istiyorum..."

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...

Tanıtımda giydiği kıyafet olay oldu! Bakın nasıl cevap verdi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.