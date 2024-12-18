Survivor tanıtımında giydiği kıyafet olay oldu! Ayşe Yüksel'e yorum yağdı bakın yarışmacı nasıl cevap verdi...

Merakla beklenen Survivor 2025'in kadrosu ve yayın tarihi sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri duyurdu.

1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

GİYDİĞİ KÜRK GÜNDEM OLDU!

Survivor'ın 2020 ve 2022 sezonlarında mücadele eden ve hafızalara kazınan sevilen ismi Ayşe Yüksel de bu yıl Survivor'da yarışacak isimlerden biri oldu. Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtımda kürk giymeyi tercih eden Ayşe Yüksel'in kıyafeti gündem oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı yarışmacının kürkünü yorumsuz bırakmadı. Yüksel de Instagram hesabından kürkünü paylaşarak link verdi.