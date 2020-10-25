Afobe: Benden beklentiyi öğreniyorum

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçta bordo-mavili takımın tek golünü atan Afobe maçı değerlendirdi.
İlk yarı ve ikinci yarı olmak üzere iki farklı maçın oynandığını ifade eden Afobe, "İlk yarıda iyiydik ancak ikinci yarıya yavaş başladık, rakibimiz duran toplarda yaptığımız hataları değerlendirince böyle bir skor ortaya çıktı" dedi.
Trabzonspor'a adaptasyon süreci hakkında da konuşan Afobe, "Takımla beraber değildim ancak yeni yeni oynamaya başladım. Ben bir takım oyuncusuyum ve takım arkadaşlarımın benden ne beklediğini öğrenmeye çalışıyorum. Benim için gol atmak önemli değil, Trabzonspor'un kazanması önemli. Trabzonspor taraftarı için Fenerbahçe maçının ne anlama geldiğini biliyorum ama bugün kazanamadık" şeklinde konuştu.
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