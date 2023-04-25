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  4. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sevgili mi? Urla tatili gündem oldu

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sevgili mi? Urla tatili gündem oldu

25.04.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını başladığı günden beri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları gündeme geliyor. Afra Saraçoğlu ile sevgilisi ayrılınca iddialar yeniden gündeme geldi, üstüne güzel oyuncu bir de Mert Ramazan Demir ile Urla'ya gidince sosyal medya karıştı.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir sevgili mi? Urla tatili gündem oldu

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in sevgili olup olmadığı sorusu magazin gündemine damga vurdu. İkilinin çekimlere bayram tatili arası verilmesini fırsat bulup Urla’ya gitmesi, aynı yerden kalp emojisiyle fotoğraf paylaşması aşk yaşadıkları iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Peki birbirlerine çok yakıştırılan ikili gerçekten ilişki yaşıyor mu? Birsen Altuntaş bu soruya yanıt alabilmek için Yalı Çapkını'nın iki ünlü oyuncusuna ulaştı.

Ekran Alıntısı

Altuntaş "Gelen soru bombardımanı üzerine her iki tarafa da ulaştım ve aldığım yanıt şu" diyerek Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

"Urla’ya birkaç arkadaş beraber gittik. Sevgili değil, daha önce de söylediğimiz gibi çok iyi anlaşan iş arkadaşıyız."

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